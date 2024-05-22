На Дону возрождают речной пассажирский транспорт

Об этом в интервью «РБК. Ростов» рассказал генеральный директор судоходной пассажирской компании «Дон» Герман Лопаткин.

По словам Германа Лопаткина, власти стоят перед большой задачей, все придется начинать с нуля. В прошлом все, что связано с крылатым флотом, прекратило свою работу где-то 30 лет назад. Предстоит заново строить причалы, закупать флот, определять новые маршруты. Цель - до конца текущего года добраться до станицы Романовской Волгодонского района через новую инфраструктуру. Хотя это будет непросто, но мы уверены в том, что это выполнимо.

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В интервью «РБК. Ростов» Герман Лопаткин сообщает: «Первые два причала планируем установить в Ростове и Азове до августа этого года. Эти направления рассматриваются как самые интересные с точки зрения навигации и туристического потока.



Далее в этом году будем рассматривать, помимо станицы Романовской, город Семикаракорск и станицу Багаевскую. На строительство первых двух причалов проведены торги, подрядчик определен.



По трем другим сейчас ведутся инженерные изыскания и проектирование. На следующий год в планах построить причалы в станицах Старочеркасской, Пухляковской и Кочетовской, а также в городах Усть-Донецк и Константиновск».