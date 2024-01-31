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Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

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На Кубани растет спрос на покупку готового туристического бизнеса

Фото: Евгений Лодянов, wikimedia

По сравнению с 2022 годом спрос вырос на 153 процента, сообщает пресс-служба «Авито».

Эксперты связывают это, в первую очередь, с возросшим развитием внутреннего туризма. В настоящий момент региону требуется, например, расширение номерного фонда. Что же касается, интереса к точкам общественного питания, как к готовому бизнесу, то на Кубани он тоже вырос – на 49,7%.

Напомним, что по количеству принятых туристов 2023 год стал для Краснодарского края рекордным.

По числу поездок во внутреннем туризме на первом месте Краснодарский край, далее идет Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Свердловская область, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области.

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