На Кубани растет спрос на покупку готового туристического бизнеса

По сравнению с 2022 годом спрос вырос на 153 процента, сообщает пресс-служба «Авито».

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Эксперты связывают это, в первую очередь, с возросшим развитием внутреннего туризма. В настоящий момент региону требуется, например, расширение номерного фонда. Что же касается, интереса к точкам общественного питания, как к готовому бизнесу, то на Кубани он тоже вырос – на 49,7%.



Напомним, что по количеству принятых туристов 2023 год стал для Краснодарского края рекордным.



По числу поездок во внутреннем туризме на первом месте Краснодарский край, далее идет Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Свердловская область, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области.