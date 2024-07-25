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На курорте «Архыз» в два раза увеличат количество мест размещения

Фото: Алексей Елфимов

В этому году на курорте дополнительно введут 1,5-2 тысячи коллективных мест для размещения туристов.

Общие инвестиции в строительство горнолыжной части курорта «Архыз» составят 27 миллиардов рублей до 2028 года.

«На данный момент курорт «Архыз» насчитывает 2 тысячи коллективных мест размещения. В этом году мы введем еще 1,5-2 тыс на нашем курорте. Цель — к 2030 году обеспечить 8 тыс. коллективных мест размещения на курорте»—, в эфире РБК ТВ Юг рассказал генеральный директор Группы «Мантера» Вадим Трукшин.

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