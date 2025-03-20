На Международном туристическом форуме поговорят об инвестициях

С 10 по 15 июня ВДНХ примет участников Международного туристического форума «Путешествуй!». Представители власти, руководители регионов и члены туристических ассоциаций соберутся для обсуждения перспектив развития индустрии гостеприимства.

Владимир Затынайко, занимающий пост директора форума и заместителя руководителя Фонда Росконгресс, рассказал про насыщенную программу мероприятий. Участники рассмотрят не только вопросы привлечения инвестиций, но и проблемы кадрового обеспечения отрасли, а также возможности международного взаимодействия.

Реклама

Форум, организованный при поддержке российского правительства, предложит разнообразный формат деловых встреч, включающий тематические сессии и панельные дискуссии для профессионалов туристической сферы.



«Открой Россию» – под таким лозунгом организована выставка, где посетители увидят экспозиции от всех 89 регионов нашей страны. Культурные традиции и уникальное наследие народов РФ станут центральной темой форума. Особое внимание уделено знаменитым туристическим маршрутам — Золотому кольцу и Серебряному ожерелью, которым отведены специальные стенды. Помимо российских экспозиций, мероприятие включает презентации зарубежных стран, демонстрируя международный характер события.