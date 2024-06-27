На модульные гостиницы в Заполярье выделено 98 миллионов рублей

В последние два года, в Мурманской области активно инвестировали деньги в развитие инфраструктуры для туристов.

В последние два года, регион Мурманска активно инвестировал в развитие инфраструктуры для туристов. В последние два года, регион Мурманска активно инвестировал в развитие инфраструктуры для туристов. При этом конкретно на модульные отели выделено 98 миллионов рублей. Эти средства распределились по семи различным предпринимательским проектам (как сообщает «РБК Мурманск»).

Реклама

В частности, в 2022 году, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион предоставил помощь шести проектам, общая стоимость которых достигла 76 миллионов рублей из бюджета. В следующем году, поддержка была оказана одному предпринимателю, который получил финансирование в размере 22 миллионов рублей. Эти решения властей Мурманской области обусловлено стремлением увеличить приток туристов в регион Кольского Севера.



Согласно информации, полученной от Мурманскстата и внутренних систем контроля, количество туристов, посетивших регион в 2023 году, достигло отметки в 670 тысяч человек. Это показывает рост на 24% по сравнению с показателями туристической активности в 2022 году.