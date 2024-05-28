На постройку модульных отелей в Арктике выдадут субсидии

Модульные отели – временные строения, которые можно быстро собрать и разобрать благодаря использованию предварительно изготовленных модулей, что позволяет при необходимости переместить их на новое место.

Правительство России объявило упрощении правил для получения субсидий на строительство модульных отелей в регионах Дальнего Востока, в Арктике и на Крайнем Севере.

После визита на Чукотку в январе, Президент Владимир Путин поручил доработать меры поддержки для предпринимателей в этих регионах. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сегодня утвердил новое постановление, вносящее изменения в программу «Развитие туризма».

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Правительство и дальше планирует оказывать помощь инвесторам, занимающимся созданием сборных отелей для путешественников. Это решение связано с тем, что районы в Арктике находятся далеко от производственных центров модульных конструкций, что приводит к значительным затратам на их транспортировку.