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На постройку модульных отелей в Арктике выдадут субсидии

Фото: viewga.ltd

Пример модульного коттеджа категории «Полулюкс»

Модульные отели – временные строения, которые можно быстро собрать и разобрать благодаря использованию предварительно изготовленных модулей, что позволяет при необходимости переместить их на новое место.

Правительство России объявило упрощении правил для получения субсидий на строительство модульных отелей в регионах Дальнего Востока, в Арктике и на Крайнем Севере.

После визита на Чукотку в январе, Президент Владимир Путин поручил доработать меры поддержки для предпринимателей в этих регионах. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сегодня утвердил новое постановление, вносящее изменения в программу «Развитие туризма».

Правительство и дальше планирует оказывать помощь инвесторам, занимающимся созданием сборных отелей для путешественников. Это решение связано с тем, что районы в Арктике находятся далеко от производственных центров модульных конструкций, что приводит к значительным затратам на их транспортировку.

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