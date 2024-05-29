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№ 1/1(10/1)

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Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

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На трассах в России построят многофункциональные зоны отдыха

Фото: Denis Sorokin, unsplash.com

Таких зон не хватает автопутешественникам.

Российское правительство утвердило план по развитию автомобильного туризма до 2035 года. Одной из ключевых задач является создание современной инфраструктуры для автопутешественников, включая многофункциональные зоны (МФЗ) с мотелями, кафе, заправками, парковками и другими объектами.

В настоящее время таких комплексных остановок для туристов в стране всего около ста. Основными препятствиями на пути развития сети МФЗ являются сложности с выделением земель и высокие затраты на строительство. Однако эксперты считают, что при государственной поддержке возможно создать комфортные условия для автотуристов на всех основных маршрутах.

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