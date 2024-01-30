На выставке-форуме «Россия» прошла презентация проекта «Кавказ Gran Turismo»

В прошлую субботу на выставке-форуме «Россия» состоялась презентация туристического проекта «Кавказ Gran Turismo».

Автор проекта Христофор Константиниди — председатель Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры — рассказал посетителям экспозиции «Почувствуй Россию» о предпринятой командой проекта экспедиции по Северному Кавказу и Адыгее, о потенциале этих регионов, их главных достопримечательностях и последних новостях, а также выпущенном путеводителе «Большое путешествие по Северному Кавказу» из серии «Полиглот».

Автор проекта Христофор Константиниди — председатель Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Фото: Антон Тайбарей

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В презентации приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, музыкант и амбассадор проекта Сергей Пархоменко и главный редактор журнала Russian Traveler Иван Васин, а первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев поделился личными эмоциями от поездок по Северному Кавказу в видеообращении.

Также посетители презентации полюбовались традиционной лезгинкой и приняли участие в интерактивном конкурсе на знание этих регионов – многие смогли выиграть памятные призы от проекта «Кавказ Gran Turismo».