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Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

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На выставке «Россия» обсудили развитие Дальнего Востока и Арктики

В рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

Президент России Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока – национальным приоритетом на весь XXI век.

Представители разных экономических отраслей на выставке рассказали о крупных проектах, реализуемых сегодня на этой территории, о перспективных направлениях развития. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил: «Было разработано 77 актуальных законов и более 400 актов правительства. В результате предпринятых мер в три раза возросла добыча угля, в два раза — добыча золота, в два раза — грузооборот морских портов, в полтора раза — ввод жилья, более чем в два раза — производство продукции сельского хозяйства.

Важнейший проект — реновация 25 городов, для каждого из которых был разработан мастер-план на основе опросов жителей. Так, например, в скором времени на Камчатке будет обновлена набережная, а в Улан-Удэ проведут глобальную работу по модернизации электросетевого хозяйства и переводу ИЖС на электрическое отопление».

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