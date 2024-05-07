Новороссийск участвует в эксперименте по взиманию курортного сбора: собран 1 миллион рублей

Собран 1 миллион рублей.
По итогам I квартала 2024 года в Новороссийске было собрано более 1 миллион рублей курортного сбора. Об этом на совещании сообщила Екатерина Степаненко, заместитель главы города. Планы властей на текущий год – 7 миллионов рублей. Степаненко также отметила, что эти средства будут направлены на благоустройство Новороссийска.
Напомним, что согласно сообщениям министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с начала 2024 года в Новороссийске действует новая система взимания курортного сбора. Сейчас уже подписаны контракты с 109 из 134 возможных операторов, участвующих в этом процессе. Сумма сбора установлена на уровне 30 рублей.
Новороссийск был включен в эксперимент по взиманию курортного сбора с 1 января 2024 года. Объем сбора – 30 рублей.
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