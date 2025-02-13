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Новые туристические проекты появятся в Севастополе благодаря федеральному гранту

Новые туристические проекты появятся в Севастополе благодаря федеральному гранту

Дмитрий ([email protected])

Минсельхоз России выделил грант на создание необычного туристического объекта в Севастополе. Проект под названием «Швейцарский двор» успешно прошел конкурсный отбор среди инициатив по развитию сельского туризма.

Уникальный комплекс будет включать в себя ферму по разведению страусов, современную зону питания и облагороженную территорию для отдыха. Инвестиции в строительство составят 3,5 миллиона рублей, причем 3 миллиона поступят из федерального бюджета, а оставшиеся 500 тысяч – это вклад инвесторов.

По информации севастопольских властей, этот проект стал одним из самых перспективных среди местных инициатив в сфере агротуризма, получивших одобрение министерства.

Инвестор планирует повысить продажи продукции через новый туристический объект, который, по прогнозам властей, сможет принимать 2500 посетителей ежегодно.

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