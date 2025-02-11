Новый аэропорт в Геленджике получит современную инфраструктуру: эксперты одобрили проект развития

Масштабный план модернизации аэропорта в Геленджике успешно прошел профессиональную оценку. Специалисты тщательно изучили представленную документацию и подтвердили её полное соответствие всем нормативным и законодательным требованиям.

Проект предусматривает комплексное развитие территории с созданием необходимой инфраструктуры. На площадке появится крупный административный корпус площадью более 5,5 тысяч квадратных метров, а также технологическое здание почти в 1000 квадратных метров.

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Инфраструктура будет дополнена пунктом заправки воздушных судов и различными парковочными зонами - как для персонала, так и для специализированной техники. Кроме того, планируется украсить и благоустроить территорию.