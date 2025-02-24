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Новый отель открывается в Мордовии — в Саранске

Новый отель открывается в Мордовии — в Саранске

С 25 февраля в столице Республики под управлением сети AZIMUT начнет работу Отель Саранск 4.

В столице Мордовии губернатор Республики Артём Здунов и инвестор, председатель совета директоров крупнейшей российской гостиничной сети AZIMUT Hotels Александр Клячин подписали меморандум о развитии туристической отрасли в регионе. В последние годы Мордовия активно развивает экологический, этнографический и паломнический туризм. 

В рамках визита гостиничная сеть подписала договор на управление гостиницей в Саранске с 25 февраля 2025 года. Одна из самых известных гостиниц города - «Адмирал», которая начнет работу под брендом AZIMUT Hotels, была открыта в 2014 году. В ближайшие несколько лет крупнейшая гостиничная сеть планирует обновить здание отеля и вложить в развитие гостиничной инфраструктуры около 50 млн рублей.

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