Новый туристический кластер в Абрау-Дюрсо

Ирина Гончарова, вице-президент по туризму и специальным проектам ПАО «Абрау-Дюрсо», объявила о начале проектирования четырехзвездочного апарт-отеля Abrau club на 212 номеров в новом туристическом кластере

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Проект включает в себя строительство шести различных средств размещения, таких как гостиницы, глэмпинги, рестораны, спортивно-развлекательный комплекс и аквакомплекс. Также планируется реконструкция центра поселка и строительство видовой набережной. Общий объем инвестиций за 10 лет оценивается в 15 млрд рублей.



В рамках Восточного экономического форума 5 сентября 2022 года компания «Абрау-Дюрсо» и государственная корпорация «Корпорация Туризм.РФ» заключили договор о начале реализации инвестиционного проекта под названием «Туристический кластер Абрау-Дюрсо» – он расположится в Краснодарском крае.



По прогнозам, к 2029 году в Абрау-Дюрсо будут построены новые объекты для размещения и отдыха, а также инфраструктура для обслуживания туристов. Предполагается, что к 2029 году количество посетителей в данном регионе вырастет вдвое и достигнет отметки в 1 миллион человек – об этом заявляет основатель компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.