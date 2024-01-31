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Объем инвестиций в проект «Казань марина» оценивается в 24 миллиарда рублей

Спутниковый снимок территории Казани

Строительные работы собираются начать в 2025 году.

Первых туристов, как планируют власти, марина примет к 2026 или 2027 году.

Для проекта, в целом, подготовлено 9 инвестиционных лотов. Срок окупаемости объекта – десять с половиной лет (учитывая короткий судоходный ход и не длинный пляжный сезон). По словам главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, ежегодный поток любителей отдыха на воде в регионе – 600 000 человек. Чтобы их принять будет создано, в целом, до двух тысяч рабочих мест.

Как подчеркивает председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов: «Расположение этого проекта мы считаем очень удачным. Помимо того, что он будет находиться на маршруте «Великого Волжского пути», рядом есть много интересных мест, например, Великий Болгар, Камское Устье, Чистополь, Алексеевский район, Тетюши, Елабуга, и, собственно, Казань. Все эти места становятся доступными для тех, кто будет перемещаться по воде и пользоваться услугами этого курорта. Не менее пяти дней гости смогут комфортно пребывать в этой точке».

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