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Поток китайских туристов в Приморье вырастет в два раза

Об этом заявил губернатор региона.

Агенство ТАСС сообщает, что Приморье ожидает наплыв китайских туристов в 2024 году, который может достичь 250 тысяч человек, что на 120 тысяч больше по сравнению с 2023 годом.

«Прошлый год был первым шагом к восстановлению после пандемии, и уже тогда мы приняли 130 тысяч туристов из Китая. Этот поток будет расти. <…> В этом году ожидается около 250 тысяч китайских гостей. Регион готов к их приему», – заявил Олег Кожемяко, губернатор региона в интервью ТАСС.

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