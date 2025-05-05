Ожидания туроператоров от майских праздников

На майские праздники 2025 года на Кубань приходится 38% всех продаж туристических путёвок, а на Кавказские Минеральные Воды — 12%, такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стоимость отдыха на юге страны в этом периоде увеличилась на 5–18%. По предварительным оценкам АТОР, в первой декаде мая внутренними турами воспользуются около 3,1 миллиона человек — это примерно на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главными направлениями, по-прежнему, остаются южные курорты России и мегаполисы федерального значения, сообщили РБК Краснодар в пресс-службе ассоциации.

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«Рост интереса к путешествиям в этот период связан с удачно выпавшими двумя длинными выходными. Примерно две трети туристов предпочитают отправляться в короткие поездки на 3–4 дня в первые майские праздники. Те, кто берёт дополнительные выходные и делает из майских полноценный отпуск, составляют меньшинство, поскольку основные траты еще впереди – на лето», — пояснил Сергея Ромашкин, вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора «Дельфин».

Согласно статистике, которую приводит «РБК Краснодар», крупнейших российских туроператоров, в пятёрку лидеров по продажам путёвок к майским праздникам входят Краснодарский край (38% от общего количества бронирований; из них Сочи занимает 60%, Анапа – 25%, Геленджик — 5%), Кавказские Минеральные Воды (12%), Санкт-Петербург (11%), Москва и область (9%), а также Крым и Калининградская область (по 6%). В десятку самых востребованных направлений также вошли республики Северо-Кавказского федерального округа, при этом наибольший объём бронирований пришёлся на Дагестан, где спрос вырос сразу на 47%.