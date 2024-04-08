Где находится парк года в России?

Этот статус присвоили парку «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде признали парком года. Он стал победителем всероссийской премии «Парки России» среди городов-миллионников. Об этом объявил мэр города Юрий Шалабаев.

«Поздравляю команду парка, которые, знаю, живут своим делом, и нас с вами, его посетителей, за то, что в любой день можем прогуляться в лучшем парке страны!» — написал он в своем Telegram-канале.

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Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде Фото: https://t.me/Swisspark52

Жюри конкурса оценивало общее состояние парков, инфраструктуру, архитектурные объекты, работу с гостями — все то, что делает эти локации точками притяжения местных жителей и туристов. Как отметил Шалабаев, конкурентами нижегородского участника были парки Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Волгограда, Воронежа, но обойти «Швейцарию» им не удалось.

Площадь парка-победителя составляет 52 га, протяженность вдоль Оки — более 3,5 км. Парку 121 год (считается, что его основали в 1903 году), свое название он получил благодаря красивому панорамному виду с обзорной площадки. В парке есть экологическая тропа, веревочный парк, читальня, детский центр, спортивный кластер и планетарий с уютной зоной коворкинга.