«По-началу, относился скептически». Эксперт о том, как развиваются сегодня глэмпинги в России

Максим Герасимов больше пятнадцати лет отработал в классическом отельном бизнесе, по-началу, он относился к глэмпингам со скепсисом, пока сам ими не занялся. Сейчас Максим развивает глэмпинг «Стрелка» на берегу Волги неподалеку от г. Кимры в Тверской области. Максим рассказал, как в наши дни привлекать клиентов в удаленные от городов места, про то, что делать в низкий сезон и почему так важна вода.

А что такое глэмпинг?

«Сейчас этим термином называют что угодно, любой объект на природе, когда рядом березки и озера. Даже А-фрейм на участке СНТ – глэмпинг. Модное слово, но по сути — база отдыха, отдых на природе. Домики, купольные дома, палатки, шатры — форматов глэмпингов очень много. Есть сезонные, есть круглогодичные. Последнее время все больше глэмпингов переходят на круглогодичный формат, более обстоятельный.

По-началу, я скептически относился к этому виду бизнеса. Не отель, а что-то непонятное. А потом, когда начал заниматься инвестициями в модульные домами: мы с партнерами их покупали и сдавали в аренду в отели, глэмпинги, базы отдыха. Стал больше общаться с рынком и стал вникать в эту тему, понял, что, на самом деле, окупаемость у такого вида объектов быстрее, чем у отелей.

Хотя, конечно, есть и свои нюансы. Например, изнашиваются домики тоже быстрее, нужно чаще ремонтировать, поддерживать в приличном состоянии.

В целом, глэмпинги это еще и довольно хороший способ вложения денег. По сути – это альтернатива сдаче жилья в аренду. Раньше в Москве квартиру покупали под сдачу, сейчас ты можешь в три раза дешевле поставить домик в глэмпинге, который находится под управлением, ничего не делать и просто получать пассивный доход. Так многие делают, это выгоднее, чем заниматься сдачей квартир».

Почему важна вода

«Как привлечь туристов в удаленные места? Помимо классического маркетинга, рекламы и продаж, один из способов, который я применял ранее – это создание бизнес-сообщества на месте. Все глэмпинги и загородные отели в радиусе 200 км от Москвы ориентируются на Московский рынок. И часто не обращают внимание на локальных клиентов — соседние города. Локальное бизнес-сообщество, например клубы предпринимателей, клубы по интересам и другие — это очень недооцененный ресурс. Во многих регионах есть люди, которые занимаются развивают какие-то направления, двигают вперед отрасли, но при этом не знакомы друг с другом и предыдущий опыт показал, что можно на базе локации (например отеля) создавать такие сообщества, тем самым нативно привлекая интерес к объекту и загружая его местной платежеспособной аудиторией.

Зачастую у предпринимателей в регионах, помимо работы, нет какого-то соответствующего окружения, с кем можно было бы проводить время, досуг, обсуждать вопросы бизнеса, да и жизни в целом. Спорт, рыбалка, настольные игры, нетворкинг, другие форматы – способствуют объединению людей и выстраивать новые деловые связи. Собственно, у меня был опыт создания такого бизнес-сообщества — в Калуге, где мы открывали большой отель. Тогда мы запустили Калужский сигарный клуб и он достаточно быстро стал приносить плоды. Как это работает: люди постепенно привыкают к определенному месту, начинают приезжать туда, собираться, проводить какие-то мероприятия».

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Как привлекать клиентов

«Как привлечь туристов в удаленные места? Один из способов, это мое мнение: создание бизнес-сообщества. Что-то вроде клуба предпринимателей. Во многих регионах есть люди, которые занимаются развивают какие-то направления, двигают вперед отрасли, но при этом не знакомы друг с другом.



Зачастую, помимо работы, у них нет какого-то соответствующего окружения, с кем можно было бы проводить время, досуг. Футбол, рыбалка, что-то еще. Собственно, у меня был опыт создания такого бизнес-сообщества – в Калуге, где мы открывали большой отель. Как это работает: люди постепенно привыкают к определенному месту, начинают приезжать туда, собираться, проводить какие-то мероприятия».

Про особенности местного рекламного бизнеса

«Нельзя сказать, что регионы готовы к росту туристической инфаструктуры. Показательный случай: неподалеку у нас Кимры, я там приглядел отличный рекламный щит. Место проходное, подумал, что можно разместить рекламу. С трудом (это отдельная история) номер телефона, позвонил, мне говорят: ой, никак, ничем не поможем. Щит нам принадлежит, но давно сломан. Но если вы его сами почините, то мы, конечно, дадим вам место. Нашел сам ребят, должны приехать, привести щит в порядок. Т.е. дажи за деньги они не готовы были сами ремонтировать его».

Что делать в не сезон

«В холодное время года у глэмпинга, который еще не сильно раскручен, загрузка, конечно, минимальная. Но это хороший момент, чтобы повысить узнаваемость, провести важную работу. К примеру, все документы на объект мы получили только осенью, поэтому этой зимой, пока постоянного притока клиентов нет, стараемся приглашать блогеров, представителей сообществ, клубов, event и турситических агентств, которые помогут передавать информацию про нас дальше.

Наши клиенты это пары и семьи, кроме того, отдельная аудитория – рыбаки и охотники, это вообще особая каста туристов-отдыхающих. Иногда они нас находят через сайты аггрегаторы или карты, просто ориентируясь на то, что мы стоим на берегу Волги.

У нас же, в этом смысле, идеальные места – река Волга, леса. Живности тут хватает: утки, кабаны, лоси, олени да и медведи водятся. Специально для этого, мы держим в штате местного Егеря, который и места знает и ориентируется в законах, чтобы все было официально и правильно оформлено».