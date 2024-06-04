Правительство России выделит еще 48,5 миллионов рублей на достройку велодорожки на Куршской косе

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Проект создания велосипедной трассы, пролегающей между Куршской и Балтийской косами вдоль берега Балтийского моря, ранее уже профинансировали на 90 миллионов рублей. Деньги выделили из резервного фонда местного правительства для реализации очередного этапа строительства в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – эти средства используются для выкупа земли.

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Велосипедная трасса «От косы до косы» будет двухполосной, шириной в 2,5 метра. Этот маршрут задуман как связующее звено между Куршской и Балтийской косами.