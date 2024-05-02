Правительство утвердило Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года

Путешествия по стране планируют сделать более комфортными
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поделился статистикой: он сообщил, что в прошлом году было зарегистрировано 78 миллион поездок, которые сделали россияне, из них около трети – путешествия на автобусах или личных автомобилях. По прогнозам, к 2030 году количество людей, отправляющихся в путешествие по автодорогам, увеличится с 27 миллионов до 47 миллионов.
Для достижения этих целей правительство собирается решить проблемы, с которыми сталкиваются туристы: состояние дорог, нехватка придорожной инфраструктуры и проблемы с мобильной связью. Все эти аспекты учтены в новой концепции развития автомобильного туризма.
Планируется соорудить многофункциональные зоны рядом с трассами: заправки, мотели, кафе, магазины, станции техобслуживания, детские площадки и зоны отдыха. Для любителей природы собираются построить новые кемпинги и кемпстоянки, а кроме того, на шоссе, проходящих через живописные места, будут обустроены смотровые площадки.
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