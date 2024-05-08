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Президент поручил заняться национальными парками

В приоритете – экотуризм и экология.

Президент России Владимир Путин подписал поручение, где говорится о том, что в ближайшие годы нужно обеспечить развитие особо охраняемых природных территорий и создать условия для экотуризма в национальных парках. Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» был подписан и опубликован на сайте Кремля.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели „Экологическое благополучие“: сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках», – так говорится в документе.

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