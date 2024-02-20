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Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

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Президентский нацпроект в Ростовской области: что будет

Фото: Татьяна Коробко

В Ростовской области в этом году построят десять быстровозводимых модульных гостиниц.

В Ростовской области в этом году построят десять быстровозводимых модульных гостиниц. Номерной фонд будет сооружен в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Модульные гостиницы появятся, например, в Неклиновском, Белокалитвинском, Семикаракорском, Цимлянском районах.

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