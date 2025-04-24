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Приморский край увеличивает финансирование туризма

Приморский край увеличивает финансирование туризма

Владивосток

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на очередном заседании утвердили изменения в бюджет региона на 2025 год, а также на плановый период 2026-2027 годов. Туризму досталось большое всего.

На что пойдут деньги? К примеру, согласно пояснительной записке к законопроекту, благодаря поступившим в регион государственным субсидиям во владивостокском филиале Национального центра «Россия» планируется создать постоянно действующую экспозицию, а финансирование увеличено на 190 миллионов рублей.

Кроме того, 100 миллионов направят Туристско-информационному центру для реализации его уставных задач. Еще 29 миллионов предусмотрено для премирования муниципалитетов Приморского края, достигших наибольших успехов в развитии туризма.

Напомним, что по итогам 2024 года Приморский край показал хорошие результаты в сфере туризма. Число визитов в регион составило 3,891 млн отдыхающих, край посетило более 510 тысяч иностранных граждан. 

В 2025 году планируют завершить строительство горнолыжного курорта в Арсеньеве, что должно повысить спрос на зимний туризм в Приморье. Также рассматривается вопрос о запуске морских круизов из Владивостока с заходами в порты Китая, Северной Кореи, Вьетнама, Камбоджи и Полинезии.

 

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