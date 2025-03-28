Об этом сообщил президент Владимир Путин — во время пленарного заседания Международного арктического форума.
Президент поручил регионам и правительству поддерживать туристические инициативы в Арктическом регионе, которые становятся все более актуальными на фоне увеличения потока туристов.
В частности, Путин отдельно отметил такие проекты, как «Центр арктического туризма» с горнолыжной направленностью в Ямало-Ненецком автономном округе, а также акватермальный курорт и круглогодичный гостиничный комплекс в Карелии.
«Предлагаю также подумать о том, чтобы включить в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» об устройстве туристической инфраструктуры Белое море, чтобы открыть Арктику для массового туризма. Конечно, важен вопрос транспортной доступности, начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до развития авиационного сообщения», — сказал Путин.
Читайте также
Проект «Пять морей и озеро Байкал» расширят на Белое море
«Жизнь – это путешествие»: в Москве представили новые отели и санатории
Борис Листов: как Россельхозбанк открывает новые горизонты для агротуризма на Дальнем Востоке
Внутреннему туризму не хватает два миллиона работников
Сенаторы взялись развивать туризм вокруг Онежского озера