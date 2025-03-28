Проект «Пять морей и озеро Байкал» расширят на Белое море

Об этом сообщил президент Владимир Путин — во время пленарного заседания Международного арктического форума.

Президент поручил регионам и правительству поддерживать туристические инициативы в Арктическом регионе, которые становятся все более актуальными на фоне увеличения потока туристов.

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В частности, Путин отдельно отметил такие проекты, как «Центр арктического туризма» с горнолыжной направленностью в Ямало-Ненецком автономном округе, а также акватермальный курорт и круглогодичный гостиничный комплекс в Карелии.