авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Проект «Пять морей и озеро Байкал» расширят на Белое море

Проект «Пять морей и озеро Байкал» расширят на Белое море

Об этом сообщил президент Владимир Путин — во время пленарного заседания Международного арктического форума.

Президент поручил регионам и правительству поддерживать туристические инициативы в Арктическом регионе, которые становятся все более актуальными на фоне увеличения потока туристов. 

В частности, Путин отдельно отметил такие проекты, как «Центр арктического туризма» с горнолыжной направленностью в Ямало-Ненецком автономном округе, а также акватермальный курорт и круглогодичный гостиничный комплекс в Карелии.

«Предлагаю также подумать о том, чтобы включить в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» об устройстве туристической инфраструктуры Белое море, чтобы открыть Арктику для массового туризма. Конечно, важен вопрос транспортной доступности, начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до развития авиационного сообщения», — сказал Путин.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025