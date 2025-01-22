В Казани сильно подорожало проживание в отелях

Средняя цена за ночь дороже стоит чуть меньше, чем в Москве.

В 2023 году Татарстан посетили 4,4 миллиона туристов, превысив показатель 2022 года на 5%. Точные данные за минувший год все еще находятся в процессе обработки. Между тем, стоимость гостиничного размещения в столице республики значительно выросла - средний ценник за ночь в казанских отелях достиг почти 9000 рублей, что на 26,8% выше прошлогодних значений.

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На заседании коллегии руководитель республиканского Госкомитета по туризму озвучил амбициозный план: к 2035 году регион намерен увеличить количество приезжающих до 10 миллионов человек ежегодно. Однако Сергей Иванов отметил, что для достижения этой цели предстоит преодолеть серьезные вызовы - в частности, наблюдается замедление роста числа постояльцев в отелях и общего потока гостей в регион: из-за выросших цен.