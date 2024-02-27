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№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

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Путь лозы: новый фестиваль знакомит гостей с искусством виноделия

«Большое Русское Вино» – не только лучшие вина от главных хозяйств нашей страны, но и имя нового фестиваля, который создан для популяризации российского виноделия и локальной кухни.

Первый фестиваль «Большое Русское Вино», организованный компанией Simple Group и сетью Radisson Hotels в рамках одноимённого проекта, стартовал в десятке крупных отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Калининграда, Ростова-на-Дону, Сочи и Розы Хутор. В программе – эногастрономические ужины с винным сопровождением, уникально подобранные в каждом отеле дегустационные сеты, выступления шеф-поваров и сомелье, а также розыгрыш призов от организаторов.

Проект «Большое Русское Вино» — это звездная коллекция от признанных и самых прогрессивных отечественных виноделов и хозяйств. Вина Simple Group, участвующие в проекте, представлены в ресторанах сети Radisson Hotels, а также являются частью дегустационных сетов в рамках фестиваля.

Первый эногастрономический ужин состоялся 17 февраля в московском отеле Radisson Blu Olympiyskiy Hotel.

«Мы рады быть частью такого масштабного проекта, как „Большое Русское Вино“ от Simple Group, который позволяет развивать сферу гостеприимства и гастрономии в России, дает возможность показать уникальные особенности разных регионов, а также знакомит гостей с искусством виноделия», – отметила управляющий директор Radisson Hotels в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс.

Фестиваль будет проходить на протяжении трех месяцев – до конца апреля.

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