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Результаты январского фототурнира

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Пятизвездочный отель от Mantera вскоре откроется на территории Сириус

Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Mantera планирует создать четыре отельных бренда от трех до пяти звезд.

«План развития нового гостиничного бренда предусматривает создание различных проектов в течение 5 лет на туристических территориях присутствия», – говорится в сообщении компании.

Первый отель под брендом Mantera появится уже в первой половине 2024 года на федеральной территории Сириус. Общий объем инвестиций оценивается в 25 млрд руб. Пятизвездочная гостиница получит название Mantera Supreme, она включит в себя 400 номеров и 319 резиденций на территории общей площадью 51 700 кв. м.

В сообщении компании отмечается, что в России в данный момент наблюдается дефицит больших премиальных отелей, притом что спрос на размещение в таких гостиницах за последние два года вырос более чем на 40%.

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