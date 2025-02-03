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Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Растет количество туристов в Пермском крае

Растет количество туристов в Пермском крае

Река Кама

Согласно данным министерства туризма региона, количество путешественников, посетивших Прикамье с начала года по октябрь 2024-го, увеличилось на четверть относительно того же временного отрезка 2023 года.

Значительному увеличению числа гостей способствовал запуск прямых авиарейсов в Пермь из различных уголков России (при государственной поддержке). Регион также привлек туристов богатой программой мероприятий, включающей почти 60 различных фестивалей и культурный проект «Город встреч». Особый интерес вызвали новые достопримечательности: открывшийся музей горнодобывающей промышленности в Кунгуре и «Конфектория» – уникальное пространство, посвященное истории шоколада. Существенную роль сыграло и расширение туристической инфраструктуры — в регионе появились современные глэмпинги, модульные отели и комфортабельные базы для отдыха.

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