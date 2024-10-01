Гражданин Аргентины победил в финале всероссийского конкурса «Россия твоими глазами!»

Во Всемирный день туризма Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство города Москвы и Центр стратегических разработок собрали участников всероссийского конкурса туристических видеороликов «Россия твоими глазами! в российской столице и провели церемонию награждения. Конкурс вышел на международный уровень – среди участников граждане из 20 стран мира. В числе победителей - жители Москвы, Чувашии, Брянской, Курской, Московской, Смоленской, Челябинская, Тамбовская областей, а также представитель Аргентинской Республики.

Конкурс вышел на международный уровень – среди участников граждане из 20 стран мира. В числе победителей - жители Москвы, Чувашии, Брянской, Курской, Московской, Смоленской, Челябинская, Тамбовская областей, а также представитель Аргентинской Республики.

Аргентинец Томас Баттаглино, приехавший в Россию специально на торжественное награждение победителей конкурса в Москве, принял награду из рук заместителя министра экономического развития РФ Дениса Тюпышева. Представитель Аргентины отметил, что это уже не первый его приезд в нашу страну в этом году:

«Ролик, поданный мной на участие в конкурсе, посвящен моему первому приезду в Россию в марте этого года. Тогда мне посчастливилось посетить Смоленск, узнать историю древнего русского города и познакомиться с гостеприимством русских людей в рамках масштабного волонтерского съезда. Проекты, подобные настоящему конкурсу – настоящие мосты, позволяющие объединить культуры и наладить обмен опытом между такими странами, как Россия и Аргентина. Особенно важно и символично название конкурса – «Россия твоими глазами»: молодые люди из разных стран должны научиться смотреть на мир собственными глазами, сняв линзы, навязанные иностранным западным влиянием, чтобы в конечном итоге узнать настоящую Россию», — сказал Томас Баттаглино.

Всего на конкурс было подано 3870 видеоработ со всех уголков нашей страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогу отбора экспертным жюри были определены победители, занявшие 1-е места в восьми номинациях конкурса:

Номинация «Гастрономические традиции» – видеоролик «Гастрономический фестиваль «Вкусы России 2024», посвященный одноименному фестивалю в столице. Автор из Москвы;





Номинация «Культурное наследие» – видеоролик «Родная Брянщина» о главных достопримечательностях города Брянска. Автор из Курской области ;





; Номинация «Лицо города» – видеоролик «Древний город-щит» про историю и уникальность Смоленска. Автор из Москвы ;

; Номинация «Народы России» – видеоролик «По традициям чувашского народа. Вырма», Чувашия. Автор из с. Шоркасы, Чувашская Республика ;





; Номинация «Невероятная Россия» – видеоролик «Путешествия на Байкал летом и зимой» о красотах и богатстве впечатлений легендарного озера Байкал. Автор из Челябинска ;





; Номинация «От Калининграда до Камчатки» – видеоролик «Весь мир в одной стране. Россия», куда вошли кадры из Дагестана, Сахалина, Алтая, Курильских островов и Краснодарского края. Автор из Московской области ;





; Номинация «Открывая Россию» – видеоролик «Smolensk: land of cosmonauts and a city of a thousand battles» о впечатлениях иностранного туриста, посетившего Смоленск. Автор из Аргентинской Республики ;





; Номинация «Яркие события» – «Фестиваль «Вишневарово в Уварово», о визитной карточке одноименного города в Тамбовской области – ежегодном «вишневом» фестивале. Автор из Тамбовской области.

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Победитель каждой из номинаций в качестве приза получил туристическую путевку для двоих, а Правительство Москвы сделало свой подарок – в виде прогулки по новым экскурсионным маршрутам столицы.

«Несмотря на то, что конкурс изначально всероссийский, проект приобрел по-настоящему международный масштаб – в нем приняли участие жители Голландии, Индии, Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии и стран СНГ. Конкурс будет продолжен в следующем году, Наша страна становится прекраснее и нам есть что показать туристам и подарить незабываемые впечатления. Учувствуйте в конкурсе и делитесь красотами нашей станы», – говорит заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев.

Среди призеров, занявших второе и третье место в каждой номинации - представители Волгоградской, Тамбовской, Нижегородской, Курской, Челябинской областей, Республики Крым, а также Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. В числе иностранных лауреатов, помимо Аргентины – также граждане Мозамбика и Голландии. Все они получили памятные грамоты и поощрительные призы.

«Нам действительно было очень сложно выбрать лучшие работы. Мы благодарим всех участников за креативный подход к съемкам. Особая ценность данного конкурса для нас – это своего рода обратная связь от граждан нашей необъятной страны, таким образом мы узнаем об уникальных и близких сердцам россиян местам и достопримечательностям. Таким образом, мы можем выделять и в дальнейшем развивать перспективные туристические маршруты, с опорой на реальные мнения сограждан», – говорит генеральный директор Фонда «Центр стратегических разработок» Павел Смелов.