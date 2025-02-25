Борис Листов: как Россельхозбанк открывает новые горизонты для агротуризма на Дальнем Востоке

Председатель Правления РСХБ Борис Листов представил проекты по развитию сельского туризма в ДФО и рассказал об успехах программы «Школа фермера».

Россельхозбанк активно поддерживает и развивает агротуризм как стратегическое направление для укрепления сельской экономики и внутреннего туризма. Особое внимание уделяется Дальневосточному федеральному округу – региону с огромным потенциалом для экотуризма.

Председатель Правления РСХБ Борис Листов отмечает: «Объем поддержки экономики Дальнего Востока составляет 900 млрд рублей, из них 627 млрд направлены на развитие АПК».

На Восточном экономическом форуме 2024 года Борис Листов представил амбициозные проекты банка, направленные на раскрытие туристического потенциала региона через развитие сельского туризма, поддержку фермерских хозяйств и создание инфраструктуры.

Агротуризм решает важные экономические и социальные задачи: создаются новые рабочие места в деревнях, что повышает уровень жизни и снижает отток молодежи, также продвигается фермерская продукция на рынке. Для фермеров это серьезный источник дополнительного дохода до 75%.

Борис Листов: образование — это ключ к развитию

Образовательная программа «Школа фермера» обучила уже 8000 студентов, 300 из них – по агротуристической специальности. Выпускники создают современные фермерские проекты с интеграцией природы, культуры и традиций региона, превращая фермы в полноценные туристические центры.

Борис Листов на пресс-конференции, посвященной развитию проекта «Школа фермера»

«Экотуризм на Камчатку, гастрономические туры во Владивосток, этнотуры в Бурятию – все это привлекает отечественных и иностранных туристов. „Школа фермера“ учит как построить рентабельный бизнес и сделать его центром притяжения туристов», — комментирует Листов Борис Павлович.

Реклама

Сельский отдых в один клик: как РСХБ развивает агротуризм

Глава РСХБ Борис Листов

Россельхозбанк активно делает агротуризм доступным и привлекательным для миллионов россиян. Одним из ключевых проектов банка стала цифровая платформа «Своё За городом» – своего рода «сельский букинг».

Цифровая платформа «Свое За городом» позволяет фермерам зарегистрировать туры, настроить бронирование и продажи без комиссии по всей России. Для туристов – это гид по сельским путешествиям с возможностью напрямую договариваться о поездках. Борис Листов отметил двукратное увеличение числа заказов на сельские путешествия в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

РСХБ составил атлас сельских путешествий по Сибири и Дальнему Востоку

На ВЭФ Борис Листов представил «Россию от края до края» – сборник направлений сельского туризма в Сибири и на Дальнем Востоке с описанием достопримечательностей, культуры и гастрономических традиций.

Среди перспективных точек притяжения: улиточная ферма «Голос Хехцира» в Хабаровском крае, морская ферма «Дальстам» в Приморье, экокомплекс Naraada Village в Якутии в окружении тайги и озер.

«Огромные просторы Сибири и Дальнего Востока обладают колоссальным туристическим потенциалом. При грамотной стратегии эти регионы способны стать ключевыми точками на туристической карте России», – подчеркнул Борис Листов.

Россельхозбанк под руководством Бориса Листова становится инициатором изменений, объединяющих экономику, экологию и культуру. Агротуризм, экопутешествия и поддержка местных фермеров – новая философия туризма, сохраняющая природу и культурное наследие для будущих поколений.