Российские отели в 2024 году получили рекордную выручку

Российская гостиничная индустрия достигла исторического максимума: впервые выручка превысила триллионную отметку. По информации Росстата, в течение 2024 года все средства размещения в стране суммарно заработали 1,04 трлн рублей, что на 27% превосходит показатели предыдущего года, когда доход составлял 821,6 млрд рублей.

Такой существенный рост выручки обусловлен двумя ключевыми факторами: увеличением стоимости проживания и повышенным спросом на внутренний туризм среди россиян. Однако несмотря на рекордные доходы, прибыльность гостиничного бизнеса демонстрирует негативную динамику - показатели рентабельности продолжают снижаться.

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По данным статистики, как сообщает РБК, в 2024 году гостиничный бизнес принес наибольшую прибыль на юге России. Краснодарский край подтвердил свое лидерство в этой отрасли, заработав 221 миллиард рублей, что превысило показатели 2023 года на 23%. Пятерку самых успешных регионов в сфере гостиничного бизнеса дополнили столичные города - Москва и Санкт-Петербург, а также Подмосковье и Ставропольский край, сохранив свои позиции с прошлого года.