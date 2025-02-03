Российские туристы едут в Турцию все охотнее

Количество туристов из России, посещающих Турцию, практически восстановилось до уровня, наблюдавшегося до начала пандемии.

Статистические данные Министерства культуры и туризма Турции показывают значительный рост: в 2024 году страну посетило 6,7 миллиона российских граждан, что превысило показатели 2023 года на 6,3%, когда было зарегистрировано 6,3 миллиона визитов.

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Несмотря на приближение к рекордным цифрам 2019 года, нынешние показатели во многом обусловлены использованием Стамбула как транзитного хаба. Хотя прибрежные курорты становятся все более популярными среди российских отдыхающих, высокие цены остаются сдерживающим фактором для еще более активного роста.



В 2019 году был установлен исторический максимум: российские путешественники посетили Турцию около 7 миллионов раз. Спустя пять лет, в 2024-м, турпоток практически восстановился до рекордных значений после спада, вызванного пандемией. Среди всех зарубежных курортов именно турецкие направления остаются безусловным фаворитом у отдыхающих из России.