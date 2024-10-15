Российский футбольный клуб заключил договор с гостиничной сетью

Cosmos Hotel Group, крупнейший федеральный гостиничный оператор, и футбольный клуб «Зенит» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства в Санкт-Петербурге в отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel создан тематический номер в фирменном стиле и цветах футбольного клуба.
Сине-бело-голубые стали первым российским клубом, заключившим договор о сотрудничестве с гостиничной сетью федерального масштаба. Партнерское соглашение заключено на один год с возможностью продления. Также планируется создание новой интерактивной зоны Cosmos Hotel Group на стадионе «Газпром Арена». Тематический номер категории «Полулюкс» находится на пятом этаже флагманского отеля сети Cosmos Hotel Group с панорамным видом на Владимирский проспект.
Общая площадь номера – 35 кв. м. Оформление номера полностью отражает и передает символику и атмосферу одного из самых титулованных футбольных клубов России. В дизайне и интерьере присутствуют элементы и атрибутика футбольной тематики.
«Сотрудничество с ФК «Зенит» является уникальным проектом для Cosmos Hotel Group. Уверен, для болельщиков клуба из других городов проживание в нашем номере станет дополнительным компонентом при посещении матчей на домашней арене. Гости северной столицы смогут познакомиться не только с историей города, но и проникнуться спортивным духом», – прокомментировал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.
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