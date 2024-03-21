В России планируют вложить триллион рублей в развитие отелей и курортов

Инвесторы приветствуют участие государства и поддержку отельного бизнеса, но ждут от регуляторов большей предсказуемости.

Согласно данным, озвученным корпорацией «Туризм.РФ» и представителями отельного бизнеса, объем инвестиций в развитие отелей, горнолыжных курортов и зон отдыха составит не менее триллиона рублей к 2030 году.

Сообщается, что всего на начало года в портфеле корпорации «Туризм.РФ» 117 проектов, 27 их них находятся «в активной стадии реализации». Разработаны 11 мастер-планов развития туристических территорий. Соответственно, только в эти проекты будет вложено не менее 772 миллиардов рублей. После открытия всех отелей туристам будет доступно как минимум 27 288 номеров.

По словам участников отельного бизнеса, строительство крупных инфраструктурных объектов, таких как, например, горнолыжные комплексы, невозможно без поддержки государства.

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«Два месяца назад мы приобрели, как мы это называем, "право на труд" – управляющую компанию "Архыз" и теперь развиваем горнолыжный курорт, который сейчас насчитывает 27 километров трасс, несколько подъемников, около 3 тысяч номеров разрозненного номерного фонда и имеем обязательства к 2026 году ввести в эксплуатацию не менее 115 га оснеженных трасс с искусственным освещением. Это крайне амбициозная задача, она не может быть реализована вне партнерства с государством», – Вадим Трукшин, генеральный директор группы компаний «Мантера».

Он отметил, что участие государства необходимо в таких случаях, когда требуется построить дорогу в горах или систему инженерной защиты на горнолыжном курорте.

Бизнесмен акцентировал внимание и на том, что для эффективной деятельности по развитию новых объектов инвесторам, в первую очередь, нужна предсказуемость.