«Россия вдохновляет»: новая книга о сувенирах поможет туристической отрасли

Средства на издание книги собираются с помощью «народного финансирования» — краудфандинга. Его главная отличительная особенность — возможность оформить предзаказ на издание.
Через несколько дней завершится проект, запущенный на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Его цель – собрать 555 000 рублей на подготовку и издание книги о проектировании и создании сувенирной продукции для туристов. Уже очевидно, что книге суждено увидеть свет – до завершения проекта удалось собрать все 100% от необходимой суммы.
Книга «Туристический сувенир: Россия вдохновляет» посвящена проектированию и созданию сувениров для туристов. Она содержит пошаговый алгоритм создания сувенирной продукции, а её важной особенностью является глава, в которой описаны кейсы лауреатов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».
По задумке автора, книга адресована частным мастерам и компаниям, а также отдельным государственным органам и организациям – всем тем, кто проектирует, проводит, популяризирует и продвигает туристические события внутри России.
Автор книги – Геннадий Шаталов, основатель Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который в этом году проводится уже в 10-ый раз. За 9 лет конкурса его участниками стали более 3000 компаний и мастеров из 87 регионов России, которые представили более 20000 изделий на оценку жюри.
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