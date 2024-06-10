Ростовская область получила 89,8 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры

Об этом сообщил губернатор региона.
В 2024 году, по информации губернатора Василия Голубева, Ростовская область получила субсидий на 89,8 миллиона рублей. Эти средства уже направлены на значительное улучшение туристической сферы региона. Как сообщает «Интерфакс», финансирование идет на разные цели: усовершенствования пляжных зон, разработка новых туристических маршрутов, а также для организации кемпинговых площадок.
«У нас есть гостиничная инфраструктура, созданная к чемпионату мира по футболу, и благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» мы ее развиваем. Сейчас в области действует 627 гостиниц на 43,5 тысяч человек» – цитирует "Интерфакс" губернатора.
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