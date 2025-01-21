Русский Север посетило рекордное количество иностранцев

На новогодние праздники зарубежные туристы активно путешествовали по Русскому Северу.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, спрос на отдых в Мурманске на период новогодних каникул со стороны иностранцев вырос на рекордные 83%. Эксперты полагают, что зарубежных туристов привлекают зимние активности в регионе и возможность наблюдать северное сияние.

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Основной въездной туристический поток в новогодние праздники обеспечили гости из азиатских стран – они совершили до 47% всех бронирований через Островок. Из них наиболее активны были путешественники из Китая, Индии, Таиланда и Малайзии. На втором месте страны Ближнего Востока (36% бронирований), в частности, гости из Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Бахрейна. Доля туристов из СНГ и Грузии в праздники составила 9%.

На размещение в российских отелях и апартаментах зарубежные туристы тратили в среднем 8 400 рублей за ночь, в то время как российские путешественники платили на 11% меньше – в среднем 7 500 рублей. Также иностранцы бронировали более продолжительное размещение — в среднем на шесть ночей, российские туристы — на три ночи.