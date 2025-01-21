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Русский Север посетило рекордное количество иностранцев

Русский Север посетило рекордное количество иностранцев

Cеверное сияние над Баренцевым морем

На новогодние праздники зарубежные туристы активно путешествовали по Русскому Северу.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, спрос на отдых в Мурманске на период новогодних каникул со стороны иностранцев вырос на рекордные 83%. Эксперты полагают, что зарубежных туристов привлекают зимние активности в регионе и возможность наблюдать северное сияние. 

Основной въездной туристический поток в новогодние праздники обеспечили гости из азиатских стран – они совершили до 47% всех бронирований через Островок. Из них наиболее активны были путешественники из Китая, Индии, Таиланда и Малайзии. На втором месте страны Ближнего Востока (36% бронирований), в частности, гости из Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Бахрейна. Доля туристов из СНГ и Грузии в праздники составила 9%.

На размещение в российских отелях и апартаментах зарубежные туристы тратили в среднем 8 400 рублей за ночь, в то время как российские путешественники платили на 11% меньше – в среднем 7 500 рублей. Также иностранцы бронировали более продолжительное размещение — в среднем на шесть ночей, российские туристы — на три ночи.

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