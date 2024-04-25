Сахалинская область получила в собственность маяк Анива

Планируется превратить это место в привлекательную достопримечательность для туристов, власти уже приступают к его реконструкции.

На скале Сивучья, на мысе Анива острова Сахалин, расположен заброшенный маяк Анива. Его башня находится на высоте 31 метр, а световой луч светит с высоты 40 метров над уровнем моря. В период с 1939 по 1946 год маяк был известен как Маяк мыса Накасирэтоко.

Еще в 2020 году губернатор Сахалинской области начал процесс передачи уникального маяка на баланс местных властей. Это решение было реализовано совместно с Минобороны России (так как до этого момента маяк числился за военным ведомством). А теперь ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» берет здание маяка в безвозмездное пользование на время проведения ремонта. В этом году планируется завершить работы по восстановлению маяка.

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Внутри башни – различные помещения. На самом нижнем этаже раньше находились дизельная и аккумуляторная установки. Следующий этаж занимали кухня и продовольственный склад, а за ним располагались радиорубка, аппаратная и вахтенная. Жилые комнаты для 12 человек размещались на третьем, четвёртом и пятом этажах башни. Центральная часть башни была пронизана трубой, внутри которой подвешен был маятник весом 270 килограммов. Он заводился каждые три часа для движения оптической системы.

В 2006 году маяк, переоборудованный в атомный на РИТЭГах и автономно работавший с 1990 года, был закрыт, чуть позже его разграбили мародеры.