Сенаторы взялись развивать туризм вокруг Онежского озера

В правительстве будет создана специальная рабочая группа, которая займется вопросами развития туризма в регионе Онежского озера.

Инвестиции в туристический потенцивал Онежского озера станут приоритетом новой инициативы Совета Федерации. Как объявил Юрий Воробьев, заместитель председателя верхней палаты парламента, создается специальная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами развития туризма в регионе Онежского озера.

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Особый акцент в работе будет сделан на сохранении экосистемы водоема и восстановлении его биологического разнообразия. По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина, именно экологическое благополучие Онежского озера станет фундаментом для привлечения туристов и капиталовложений в этот живописный регион России.



Среди приоритетных задач — охрана популяции лососевых и увеличение их количества в водоеме.