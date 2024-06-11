Сочи планирует в два раза увеличить количество туристов – к 2035 году

Об этом в своем Telegram-канале написала заместитель главы города Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина.

Калинина сообщила, что для достижения цели удвоения туристического потока к 2035 году запланировано реализовать 80 проектов на общую сумму более 2,6 триллиона рублей.

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В рамках стратегии по привлечению большего числа туристов Сочи представил два инновационных проекта. Первый связан с технологиями: создан туристический портал VisitSochi и введена в эксплуатацию система для учета числа посетителей. Второй касается обновления инфраструктуры, в частности, модернизации главной набережной. Результаты этих усилий, как обещают сочинские власти, ощутят на себе местные жители, приезжающие гости, предприниматели, а также все городское и региональное сообщество.