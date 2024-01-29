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Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

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Сочинская сеть эко-отелей построит гостиничный комплекс в Тюменской области

Сочинский бизнесмен — владелец сети эко-отелей «Счастье» Вадим Палий — ищет инвесторов для строительства нового гостиничного комплекса в Тюменской области.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, но их имя пока не раскрывается. По его словам, порог вхождения в проект составляет не менее 50 млн руб. В приоритете будут площадки на базе термального комплекса.

«Тюмень для нас один из самых приоритетных регионов, в том числе по аналитике рынка туризма. Сейчас ведем переговоры, чтобы открыть здесь комплекс „Счастье в Тюмени“. Объем средств, который нужен, зависит от участка и от возможностей инвестора», – добавил предприниматель.

Вадим Палий отметил, что развитие внутреннего туризма стимулирует бизнесменов для заполнения этой ниши. По его словам, в России в 2023 г. увеличилась продолжительность сезона отдыха: если ранее массовый поток туристов прекращался в августе, то сегодня в некоторых случаях он может продолжаться до ноября.

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