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Сократится время следования поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья

Это поручение Владимира Путина.

Вопросы развития юга России и Приазовья обсуждались на совещании, после чего президент Владимир Путин утвердил перечень поручений. Главное из них – разработка предложений по совершенствованию транспортного комплекса вдоль Черноморского берега. Планируется разделение железнодорожных перевозок из Центрального Федерального Округа в сторону портов и курортов Черного моря. Президент требует сократить время в пути пассажирских поездов с Москвы до Черноморского побережья до 16 часов.

«Рассмотреть вопросы: о разделении пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным транспортом в сообщении из регионов Центрального федерального округа в направлении портов и курортов Азово-Черноморского бассейна; о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

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