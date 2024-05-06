Сортавала может ввести туристический сбор

Эти деньги планируется направить на благоустройство карельского города.

Администрация города Сортавала в Карелии рассматривает возможность введения туристического налога. Полученные средства планируется направить на улучшение инфраструктуры и благоустройство города, сообщил глава Сортавальского муниципального района Сергей Крупин.

По его словам, даже небольшая сумма в размере 30-50 рублей с каждого туриста позволит получить ощутимый результат. «Денежные средства от сбора будут направлены на благоустройство, санитарную очистку, возможно, даже на круглосуточную уборку городских улиц. Мы сможем уделить внимание озеленению – посадке цветов, обрезке веток и т. д.», — написал Крупин в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время благоустройство Сортавала осуществляется исключительно за счет местного бюджета. Глава Карелии Артур Парфенчиков поддерживает идею введения туристического сбора на территории района, отметил Крупин.

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Карелия является одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма в России. В 2022 году республику посетило более миллиона туристов, при этом наибольшей популярностью пользуются горный парк «Рускеала» и город Сортавала, откуда также отправляются «Метеоры» до острова Валаам.