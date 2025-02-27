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Совет Федерации одобрил закон о железнодорожном туризме

Совет Федерации одобрил закон о железнодорожном туризме

Совет Федерации принял решение о разделении железнодорожных перевозок на две категории. Теперь будет четкое разграничение между обычными пассажирскими рейсами и специальными туристическими маршрутами.

Особое внимание в новом законе уделяется туристическим поездам, которые будут делать остановки у значимых достопримечательностей, исторических памятников и промышленных объектов. Такие специализированные маршруты позволят путешественникам лучше познакомиться с культурным наследием регионов.

Для упорядочивания этой сферы в законе появятся новые определения, связанные с железнодорожным туризмом. Контроль за формированием туристических направлений будет осуществляться профильными государственными органами, которые разработают специальные методические указания.

В связи с существенными различиями между пассажирскими и туристическими железнодорожными перевозками, Министерство транспорта в сотрудничестве с РЖД получило возможность создать специальный регламент для туристических составов. Это особенно актуально, учитывая, что в 2024 году количество путешественников, воспользовавшихся туристическими поездами в России, превысило миллионную отметку.

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