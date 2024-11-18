Сплавы, восхождения, сафари: в России растет спрос на активный отдых

Чаще всего активный отдых предпочитают женщины (57%), а средний возраст мужчин-любителей активного отдыха выше, чем женщин. В исследовании приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Сервис бронирования авторских экскурсий Tripster и российский outdoor-бренд спортивной одежды RedFox провели исследование и выяснили, какие виды отдыха предпочитают россияне и насколько востребован сегодня активный отдых. Выяснилось, что спрос на экскурсии, предполагающие физическую активность, вырос в два раза за последний год. На сегодня, по оценкам компании, аудитория активного отдыха составляет 2 млн человек.

В топ-5 самых востребованных авторских экскурсий в 2024 году вошли экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне в Дубае, экскурсия на мотоцикле по ночному Петербургу, прогулка на сапах в Сочи, конные прогулки в окрестностях Махачкалы и трекинг в национальном парке Красноярские Столбы.

Чаще всего экскурсии с физическими активностями предпочитают женщины (57%), чуть меньше любителей активного отдыха среди мужчин (43%). Спрос на активный отдых наиболее выражен в возрастной категории от 25 до 34 лет, однако женщин, предпочитающих активный отдых спокойному, в этой возрастной категории больше чем мужчин: 36% против 29%. При этом, согласно данным, женщины начинают интересоваться активными видами отдыха раньше мужчин – уже с 18 лет. Так, среди женщин-любителей активного отдыха 20% приходится на категорию от 18 до 24 лет, в то время как мужчин в этой возрастной категории, предпочитающих активный отдых, только 13%.

В целом, мужчинам свойственно сохранять интерес к активному отдыху дольше, чем женщинам. Так, 16% пользователей-мужчин приходится на возраст 45-54 года, 10% – 55-64 года, 8% — на возраст 65 лет и старше. Женщины же в возрасте от 45 до 54 лет готовы отдыхать активно гораздо реже: в 15% случаев, а в возрасте старше 55 лет — не чаще чем в 5%.

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«Мы видим, что спрос на одежду и экипировку для активного отдыха действительно растет и связываем это не только с уходом иностранных брендов одежды, но и с желанием россиян больш путеществовать по России и пробовать новые активности. Так, среди наиболее востребованных позиций экипировки за последний год - пуховая одежда для путешествий на Русский Север (57% от общего спроса), рюкзаки и спальные мешки для восхождений на Эльбрус (33%), палатки для экспедиций в Непал (10%). Мы ожидаем, что спрос на наши коллекции вырастет в 2,5 раза к началу 2025 года», — комментирует Влад Мороз, основатель бренда Red Fox.