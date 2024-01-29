авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Стоимость строительства и запуска нового курорта в Калининградской области оценили в 416,1 миллиардов рублей

Фото: Пресс служба Калининградской области

Большую часть этой суммы планируется привлечь за счёт частных инвесторов.

«В рамках поручения президента Российской Федерации „Пять морей и озеро Байкал“ правительством Калининградской области прорабатывается проект создания интегрированного курорта „Белая Дюна“ южнее Янтарного городского округа. Проектом, в том числе, предусматривается строительство аквапарка», – говорится в заявлении министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.

Общее количество сотрудников и посетителей нового курорта составит ориентировочно 23 тысячи человек. Территорию обещают обеспечить электросетями, водоснабжением, канализацией, очистными сооружениями, дорогой и другими инфраструктурными объектами.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024