Стоимость строительства и запуска нового курорта в Калининградской области оценили в 416,1 миллиардов рублей

Большую часть этой суммы планируется привлечь за счёт частных инвесторов.

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«В рамках поручения президента Российской Федерации „Пять морей и озеро Байкал“ правительством Калининградской области прорабатывается проект создания интегрированного курорта „Белая Дюна“ южнее Янтарного городского округа. Проектом, в том числе, предусматривается строительство аквапарка», – говорится в заявлении министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.

Общее количество сотрудников и посетителей нового курорта составит ориентировочно 23 тысячи человек. Территорию обещают обеспечить электросетями, водоснабжением, канализацией, очистными сооружениями, дорогой и другими инфраструктурными объектами.