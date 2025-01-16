Столица России бьет рекорды: новогодний туризм превзошел допандемийные показатели

Москва установила впечатляющий рекорд посещаемости в новогодний период, превысив даже показатели 2019-2020 годов - последних перед пандемией. За праздничные дни город посетило 7 миллионов гостей.

По информации, которую опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, финансовые результаты также оказались исключительными. Бюджет города пополнилась на 18,7 миллиарда рублей, что в полтора раза превышает прошлогодние зимние показатели при сравнении в сопоставимых ценах. Общий экономический эффект от туристической активности в праздничный период достиг внушительной суммы в 136,8 миллиарда рублей, подтверждая статус Москвы как ведущего туристического центра.

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Впервые запущенный проект «Зима в Москве» демонстрирует феноменальные результаты, о чем сообщил глава столичного Комитета по туризму Евгений Козлов в интервью «Российской газете». Небывалый наплыв туристов, по его словам, обусловлен богатой программой праздничных мероприятий.



Проект предлагает разнообразные развлечения для всех возрастных категорий: от катания на коньках и лыжах до увлекательных квестов и творческих занятий. Особое внимание уделяется созданию комфортной среды как для молодых семей с детьми, так и для пожилых посетителей. В связи с высокой популярностью инициативы поступило распоряжение продолжать развитие перспективных туристических направлений, включая этот успешный зимний проект.