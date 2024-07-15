Страны СНГ объединились в Совет по туризму

Международный совет устойчивого развития туризма объединил отраслевые союзы, объединения и ассоциации из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.

На днях в Кыргызстане состоялось заседание Совета по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). На заседании Совета Деловым центром экономического развития СНГ было объявлено о создании создание новой неправительственной площадки для совместной работы отраслевых объединений, союзов, ассоциаций туриндустрии стран Содружества - Международного совета устойчивого развития туризма.

В современных условиях глобальной турбулентности и геополитической неопределенности неправительственные площадки становятся эффективным форматом развития международного сотрудничества бизнеса.

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«Идея создания такой площадке впервые была озвучена на полях Международного форума «Устойчивое развитие туризма и индустрии гостеприимства в современных условиях» в феврале 2023 года в Каире. Продолжилось обсуждение необходимости объединения усилий отраслевых объединений туриндустрии осенью того же года на площадке Первого международного туристического форума «Стратегия развития туризма в неустойчивом мире» в Актау. Итоговое решение о необходимости создания Международного совета устойчивого развития туризма было принято в марте этого года на туристической секции Международного экономического форума СНГ в Москве, которое вошло в резолюцию форума», - комментирует председатель Комитета устойчивого развития туризма Делового центра СНГ Христофор Константиниди.

Международный совет устойчивого развития туризма объединил отраслевые союзы, объединения и ассоциации из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Планируется, что в дальнейшем к совету присоединятся отраслевые объединения и организации туриндустрии стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки.



Созданная неправительственная площадкой для объединения усилий туристического бизнеса по устойчивому развитию туризма, международной туристической интеграции, трансформации туристической логистики, выстраиванию деловых связей с перспективными партнерами, развитию новых международных туристических маршрутов (туристических продуктов), организации взаимодействия с и международными организациями и государственными структурами. Одним из первых международных проектов Международного совета устойчивого развития туризма станут «Винные дороги СНГ».

Первое заседание Международного совета запланировано осенью 2024 года в Минске.