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№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
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Студентам разрешат работать экскурсоводами

Студентам разрешат работать экскурсоводами

Южный Урал, Россия

Новая инициатива позволит учащимся туристических специальностей проводить экскурсии. Депутат Госдумы Валентина Артамонова совместно с Законодательным собранием Вологодской области выступили с предложением о внесении поправок в туристическое законодательство.

Суть изменений в том, что студенты высших и средних профессиональных учебных заведений смогут работать гидами и экскурсоводами-переводчиками. Главное условие - успешное прохождение промежуточной аттестации по профильным дисциплинам в сфере туристических услуг. Данные поправки планируется внести в Федеральный закон о туристической деятельности.

Студенты туристических специальностей колледжей и университетов смогут работать экскурсоводами и гидами-переводчиками без прохождения дополнительных курсов профессиональной подготовки. Единственным условием является успешная сдача промежуточного экзамена по профильной дисциплине. Это новое положение вносит важное исключение в существующие требования к квалификации специалистов в сфере экскурсионного обслуживания.

В пиковый туристический сезон существует риск нехватки квалифицированных гидов в регионах из-за возрастающего потока путешественников. Решением кадрового голода может стать вовлечение учащихся профильных направлений - как из вузов, так и из учреждений среднего профессионального образования. Такую инициативу выдвинули разработчики нового законопроекта, нацеленного на развитие туристической отрасли.

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